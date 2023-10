BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Montagvormittag fester

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 3,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 3,75 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,72 EUR. Zuletzt wechselten 6.207 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 5,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,44 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels fester

SDAX aktuell: Am Nachmittag Gewinne im SDAX

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu