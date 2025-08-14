BYD Aktie News: BYD verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BYD-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ OTC bei 14,42 USD.

Die BYD-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im NASDAQ OTC-Handel bei 14,42 USD. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 14,52 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 14,37 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,37 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 26.821 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 42,19 Prozent wieder erreichen. Bei 8,80 USD erreichte der Anteilsschein am 17.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,97 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,60 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,45 HKD aus.

Am 26.04.2025 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,57 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 178,65 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133,60 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BYD veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 31.08.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 5,81 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie leichter: BYD betritt den Tablet-Markt - Neues Gerät wird in Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7 integriert

Aktien von BYD und Tesla im Fokus: BYD überholt Tesla erstmals im Fortune Global 500-Ranking

BYD-Aktie im Aufwind: Sealion 06 SUV verzeichnet starken Verkaufsstart