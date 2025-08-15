CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zieht am Nachmittag an

Kurs der CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 22,75 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 22,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 22,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.062 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 39,12 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 10,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,40 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR im Vergleich zu 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Am 12.11.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,999 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

