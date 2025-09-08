Cancom will Aktien zurückkaufen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals

DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,40 -2,5%Dow45.641 +0,3%Nas21.816 +0,1%Bitcoin94.630 -0,7%Euro1,1724 -0,3%Öl66,53 +0,4%Gold3.647 +0,3%
09.09.25 18:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23,30 EUR 0,65 EUR 2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Cancom (CANCOM SE) hat einen Aktienrückkauf von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals beschlossen. Vom 22. September bis längstens 18. September 2026 sollen bis zu knapp 3,2 Millionen Aktien über die Börse erworben werden, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Die Aktien könnten zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden. Auf Tradegate legte die Aktie um mehr als vier Prozent zu./nas/jha/

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen