Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

06.10.25 16:10 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,44 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 45,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 45,96 EUR. Bei 45,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 36.270 Aktien.

Am 20.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,686 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,50 EUR an.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

