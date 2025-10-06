Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 45,72 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 45,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 45,72 EUR. Bei 45,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 4.168 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2025 erreicht. 56,71 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,52 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,686 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 55,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

