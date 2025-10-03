DAX24.348 -0,3%Est505.645 ±-0,0%MSCI World4.348 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.868 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1744 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.877 +0,5%
Carl Zeiss Meditec im Blick

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec steigt am Nachmittag

03.10.25 16:10 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 44,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
44,12 EUR -0,08 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 44,00 EUR. Bei 44,50 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 24.259 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.03.2025 bei 71,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,84 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2025 auf bis zu 40,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,686 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,50 EUR aus.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So schätzen die Analysten die Zukunft der Carl Zeiss Meditec-Aktie ein

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

mehr Analysen