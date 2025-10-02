DAX24.400 +1,2%Est505.643 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.774 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1695 -0,3%Öl64,52 -1,4%Gold3.831 -0,9%
Blick auf Aktienkurs

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

02.10.25 16:10 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 43,98 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 43,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 44,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.681 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 20.03.2025 markierte das Papier bei 71,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 62,91 Prozent wieder erreichen. Bei 40,52 EUR fiel das Papier am 09.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,686 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50 EUR an.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

