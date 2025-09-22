DAX23.642 +0,5%ESt505.477 +0,6%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1807 +0,1%Öl66,87 +0,5%Gold3.785 +1,0%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Carl Zeiss Meditec im Blick

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag in Grün

23.09.25 12:05 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagmittag in Grün

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 45,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
45,54 EUR 0,04 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 45,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 46,18 EUR. Bei 45,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 21.153 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 72,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 36,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,52 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,686 EUR belaufen. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 55,50 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
