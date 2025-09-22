Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 45,46 EUR zu.

Um 09:05 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 45,46 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 45,60 EUR. Bei 45,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.202 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 58,82 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,52 EUR am 09.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 10,87 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,686 EUR belaufen. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 55,50 EUR.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

