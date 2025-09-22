Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 45,46 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:05 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 45,46 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 45,60 EUR. Bei 45,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.202 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.
Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 58,82 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,52 EUR am 09.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 10,87 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,686 EUR belaufen. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 55,50 EUR.
Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr gekostet
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren abgeworfen
Carl Zeiss Meditec-Aktie legt zu: Barclays hat die Bewertung aufgenommen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen