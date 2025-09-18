Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec steigt am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 44,78 EUR.

Um 09:03 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 44,78 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 44,78 EUR. Bei 44,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.292 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 72,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 09.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 9,51 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,73 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

