Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 44,10 EUR.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 44,10 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,10 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,10 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 67.823 Aktien.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 63,72 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2025 auf bis zu 40,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 8,12 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,686 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

