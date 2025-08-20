ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec - 'Sector Perform'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Jack Reynolds-Clark passte seine Erwartungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an einen enttäuschenden Bericht zum dritten Geschäftsquartal an. Es bestehe erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts der Erholung des chinesischen Marktes für refraktive Optik. Er verlagerte außerdem den Bewertungszeitraum mehr in die Zukunft./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 00:45 / EDT
