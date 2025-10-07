Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 45,66 EUR zeigte sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 45,66 EUR zeigte sich die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel um 09:01 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,68 EUR zu. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 45,62 EUR. Bei 45,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.258 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.03.2025 bei 71,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2025 bei 40,52 EUR. Abschläge von 11,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 55,50 EUR.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,74 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

