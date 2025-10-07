Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 45,38 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 45,38 EUR ab. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,94 EUR nach. Bei 45,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 23.679 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.03.2025 bei 71,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 57,89 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.09.2025 Kursverluste bis auf 40,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 11,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,686 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

