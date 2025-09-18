Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 44,80 EUR.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 44,80 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 44,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.083 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,16 Prozent hinzugewinnen. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR ab. Mit Abgaben von 9,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,686 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,73 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

