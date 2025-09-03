Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Montagabend im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 66,57 USD.
Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 66,57 USD abwärts. Bei 66,35 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 66,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.340.289 Cisco-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,55 USD) erklomm das Papier am 12.08.2025. 8,99 Prozent Plus fehlen der Cisco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 47,86 USD. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 28,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 USD je Cisco-Aktie aus.
Cisco gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 14,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 13,64 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
