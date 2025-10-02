Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle
Die Aktie von Cisco hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Cisco-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 68,70 USD.
Die Cisco-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 68,70 USD. In der Spitze legte die Cisco-Aktie bis auf 69,47 USD zu. In der Spitze büßte die Cisco-Aktie bis auf 68,47 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 653.458 Stück.
Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 72,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 5,60 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,00 USD.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.
In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
