Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Donnerstagabend mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 69,99 USD.
Das Papier von Cisco befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 69,99 USD ab. Das Tagestief markierte die Cisco-Aktie bei 69,03 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,31 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.799.468 Cisco-Aktien.
Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 72,55 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 3,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cisco-Aktie 25,55 Prozent sinken.
Nach 1,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 USD je Cisco-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 13.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.
In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
