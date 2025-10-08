DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,20 +0,8%Nas23.024 +1,0%Bitcoin106.089 +1,8%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.045 +1,5%
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
So bewegt sich Cisco

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Mittwochabend stärker

08.10.25 20:24 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Mittwochabend stärker

Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 70,56 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 70,56 USD. In der Spitze gewann die Cisco-Aktie bis auf 70,75 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 69,66 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.616.711 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 72,55 USD. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 2,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 52,11 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,05 USD fest.

Redaktion finanzen.net

