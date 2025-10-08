Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 69,43 USD zu.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 69,43 USD zu. Die Cisco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,18 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 1.475.632 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 72,55 USD. Gewinne von 4,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cisco-Aktie mit einem Verlust von 24,95 Prozent wieder erreichen.
Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 13.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 14,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,05 USD je Cisco-Aktie.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
