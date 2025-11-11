Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco verliert am Dienstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Cisco befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 71,39 USD ab.

Die Cisco-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 71,39 USD. Der Kurs der Cisco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,39 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,74 USD. Zuletzt wechselten 1.287.233 Cisco-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,69 USD erreichte der Titel am 04.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 4,62 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,11 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 27,01 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,65 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 14,67 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 13,64 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Cisco rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,04 USD je Aktie belaufen.

