Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco verteuert sich am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Cisco. Zuletzt stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 69,59 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Die Cisco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,60 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,17 USD. Zuletzt wechselten 523.684 Cisco-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,55 USD) erklomm das Papier am 12.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,62 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 USD je Cisco-Aktie aus.

Am 13.08.2025 lud Cisco zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,54 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cisco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,04 USD fest.

