DAX24.211 -0,1%Est505.611 +1,1%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.810 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1625 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.195 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China
KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Notierung im Fokus

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco verteuert sich am Nachmittag

15.10.25 16:08 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco verteuert sich am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Cisco. Zuletzt stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 69,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
60,00 EUR 0,90 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. Die Cisco-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,60 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,17 USD. Zuletzt wechselten 523.684 Cisco-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,55 USD) erklomm das Papier am 12.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,62 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 USD je Cisco-Aktie aus.

Am 13.08.2025 lud Cisco zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,54 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cisco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,64 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Cisco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,04 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'

In eigener Sache

Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Cisco Inc.

DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2021Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2021Cisco OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.08.2021Cisco NeutralCredit Suisse Group
10.02.2021Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2020Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.05.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
11.08.2011Cisco Systems underperformRBC Capital Markets
23.05.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen