Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco schiebt sich am Abend vor

Die Aktie von Cisco gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 69,40 USD.
Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 69,40 USD. Die Cisco-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,30 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,17 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 1.885.939 Stück.
Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,55 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 4,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (52,11 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 24,91 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,04 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
