Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Cisco zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von Cisco konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 78,49 USD. Zwischenzeitlich stieg die Cisco-Aktie sogar auf 78,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,98 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 932.818 Aktien.

Am 14.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,50 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 50,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,65 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,62 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,00 USD je Cisco-Aktie an.

Am 12.11.2025 lud Cisco zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,68 USD je Aktie erzielt worden. Cisco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,88 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Cisco-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Cisco im Jahr 2026 4,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

