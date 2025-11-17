DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.041 -1,0%
Aktienkurs im Fokus

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco gewinnt am Abend

17.11.25 20:23 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco gewinnt am Abend

Die Aktie von Cisco zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 78,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
68,52 EUR 1,61 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Cisco konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 78,13 USD. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 79,38 USD zu. Bei 77,98 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.644.217 Cisco-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2025 auf bis zu 79,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,75 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 52,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,65 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,62 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Cisco-Aktie im Durchschnitt mit 70,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 12.11.2025. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,88 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 4,12 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Cisco Inc.

DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
