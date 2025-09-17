DAX23.640 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.113 +0,2%Nas22.497 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,15 +0,4%Gold3.640 -0,5%
Blick auf Cisco-Kurs

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag nahezu unverändert

18.09.25 16:11 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Cisco hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Cisco-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 67,69 USD an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Cisco-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 67,69 USD. In der Spitze legte die Cisco-Aktie bis auf 68,11 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Cisco-Aktie ging bis auf 67,51 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,94 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 697.214 Cisco-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,55 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,18 Prozent. Bei 50,27 USD fiel das Papier am 19.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Cisco ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,71 USD. Im letzten Jahr hatte Cisco einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 4,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

