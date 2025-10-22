Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Mittwochabend mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 70,16 USD abwärts.

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 70,16 USD. Die Cisco-Aktie sank bis auf 69,85 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 70,82 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.389.677 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 72,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Gewinne von 3,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,72 Prozent würde die Cisco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,66 USD je Cisco-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 13.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,67 Mrd. USD – ein Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cisco 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,04 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

