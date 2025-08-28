DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.538 -0,2%Nas21.459 -1,1%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Blick auf Cisco-Kurs

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend billiger

29.08.25 20:24 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Cisco. Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 68,95 USD.

Cisco Inc.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 68,95 USD. Die Cisco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,84 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 69,23 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 1.321.694 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 72,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,86 USD ab. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 44,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,00 USD.

Am 13.08.2025 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,67 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

