Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via AMEX bei 58,61 USD.

Mit einem Wert von 58,61 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 22:15 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 58,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 58,24 USD. Bei 58,56 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Bisher wurden via AMEX 17.356 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 64,86 USD markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,56 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 12,03 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,80 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,68 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November

Gute Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu