Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag auf grünem Terrain

Coca-Cola im Blick

23.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Coca-Cola zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 66,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
56,00 EUR -0,28 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 66,30 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 66,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 66,17 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 295.758 Stück.

Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD an. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 10,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,57 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 22.07.2025. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 12,31 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com

