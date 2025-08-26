Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Abend mit Aufschlag

So bewegt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 68,91 USD nach oben.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 68,91 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 68,95 USD. Mit einem Wert von 68,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.271.062 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,94 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 13,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,03 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,00 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 22.07.2025 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 12,31 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coca-Cola am 22.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

