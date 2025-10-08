DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,20 +0,8%Nas23.024 +1,0%Bitcoin106.089 +1,8%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.045 +1,5%
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verbilligt sich am Abend

08.10.25 20:24 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verbilligt sich am Abend

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 66,10 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
57,02 EUR -0,26 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 66,10 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 66,08 USD. Mit einem Wert von 66,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1.043.896 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 12,53 Prozent Luft nach oben. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Abschläge von 8,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 79,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 22.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 21.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

