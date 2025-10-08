Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 66,27 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 66,27 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,22 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,57 USD. Zuletzt wechselten 443.543 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 9,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,94 USD an Coca-Cola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 79,67 USD angegeben.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,72 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Coca-Cola.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,98 USD im Jahr 2025 aus.

