DAX23.569 -1,3%Est505.639 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.768 -0,6%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,20 -0,1%Gold4.060 -0,5%
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Montagnachmittag mit KursVerlusten

17.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 276,64 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
228,45 EUR -16,55 EUR -6,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 276,64 USD. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 269,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 274,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 676.103 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 444,59 USD markierte der Titel am 19.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 37,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Mit einem Kursverlust von 48,46 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Coinbase veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,84 Prozent auf 1,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Coinbase am 25.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,11 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Krypto-Integration in Alltagsprodukte: Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin und Co. im täglichen Leben nehmen zu

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

