Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger setzen Coinbase am Abend unter Druck

Coinbase im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Coinbase. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 8,2 Prozent auf 260,73 USD.

Die Coinbase-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 8,2 Prozent auf 260,73 USD abwärts. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 260,10 USD. Bei 274,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.074.654 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 444,59 USD markierte der Titel am 19.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,52 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 142,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,31 Prozent.

Zuletzt erhielten Coinbase-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Coinbase gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Integration in Alltagsprodukte: Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin und Co. im täglichen Leben nehmen zu

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn