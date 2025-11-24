Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Bullen treiben Coinbase am Abend an

So entwickelt sich Coinbase

Die Aktie von Coinbase zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,9 Prozent auf 256,90 USD.

Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,9 Prozent auf 256,90 USD. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 256,96 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 244,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.528.826 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 444,59 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 42,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 142,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 44,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Coinbase-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 1,21 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Coinbase am 25.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,12 USD fest.

Redaktion finanzen.net

