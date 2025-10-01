DAX24.114 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.639 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1755 +0,2%Öl65,42 -2,5%Gold3.877 +0,5%
Blick auf Commerzbank-Kurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Nachmittag an Fahrt

01.10.25 16:09 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 32,60 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 32,60 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 32,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.038.306 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,40 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,956 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 31,12 EUR.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

