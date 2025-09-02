DAX23.567 +0,3%ESt505.321 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.158 -0,3%Nas21.492 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,71 -2,0%Gold3.563 +0,8%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Notierung im Blick

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Kurseinbußen

03.09.25 16:10 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 31,93 EUR abwärts.

Aktien
Commerzbank
31,88 EUR -0,55 EUR -1,70%
Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 31,93 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,83 EUR aus. Mit einem Wert von 32,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.499.557 Commerzbank-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 20,26 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 12,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 60,85 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,84 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,86 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Aktien von Commerzbank und ING sinken: Morgan Stanley wechselt Favoriten

Analysten sehen bei Commerzbank-Aktie Potenzial

PayPal-Aktie steigt: Entschädigung für Händler nach Milliarden-Panne angekündigt

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

