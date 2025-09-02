Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 31,93 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 31,93 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,83 EUR aus. Mit einem Wert von 32,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.499.557 Commerzbank-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 20,26 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 12,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 60,85 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,84 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,86 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,50 EUR fest.

