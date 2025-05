Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag gefragt

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 24,34 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 24,34 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 24,43 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,30 EUR. Bisher wurden heute 143.799 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,19 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,12 EUR am 10.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 100,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,839 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,34 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent auf 6,48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren eingebracht

Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Aktien-Tipp Commerzbank-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse