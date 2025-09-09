Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 32,71 EUR abwärts.
Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 32,71 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,24 EUR aus. Bei 32,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.093.611 Stück gehandelt.
Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 12,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 61,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,27 EUR je Commerzbank-Aktie an.
Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,50 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.
