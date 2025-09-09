Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 32,59 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 32,59 EUR. Bei 32,49 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 32,70 EUR. Zuletzt wechselten 65.012 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. 17,83 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 12,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 160,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,27 EUR an.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

