Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 32,44 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 32,44 EUR. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 32,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.547.417 Commerzbank-Aktien.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,37 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 133,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,956 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,27 EUR aus.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Commerzbank dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.

