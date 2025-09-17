Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag stärker

Commerzbank im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 31,32 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 31,32 EUR zu. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,42 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,21 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 2.049.910 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 38,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,61 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 55,62 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,956 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,27 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

