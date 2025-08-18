Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 36,86 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 36,86 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 37,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,40 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.327.193 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 37,83 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 2,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 12,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 194,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,950 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,93 EUR.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,49 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab

Commerzbank-Analyse: Herabstufung für Commerzbank-Aktie von Deutsche Bank AG

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen