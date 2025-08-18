DAX24.428 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.013 +0,2%Nas21.423 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1671 +0,1%Öl66,18 -0,4%Gold3.326 -0,1%
Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag fester

19.08.25 16:09 Uhr

19.08.25 16:09 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 36,92 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 36,92 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 37,17 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.515.295 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,83 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 2,46 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,50 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 66,14 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,950 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,93 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,86 Prozent zurück. Hier wurden 6,14 Mrd. EUR gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Commerzbank die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
27.11.2023Commerzbank UnderweightBarclays Capital

