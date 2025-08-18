Commerzbank Aktie News: Commerzbank reagiert am Dienstagvormittag positiv

Commerzbank im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 36,26 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 36,26 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 36,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 189.560 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 37,83 EUR erreichte der Titel am 14.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 4,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 12,50 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 190,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,950 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,93 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 6,14 Mrd. EUR, gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,86 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab

Commerzbank-Analyse: Herabstufung für Commerzbank-Aktie von Deutsche Bank AG

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen