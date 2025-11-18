CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 72,67 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 72,67 USD. Das bisherige Tagestief markierte CoreWeave-Aktie bei 72,24 USD. Bei 74,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 991.719 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 10.11.2025.
Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,481 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Prognose enttäuscht Anleger
Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.