Aktienkurs aktuell

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit roten Vorzeichen

18.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 72,67 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
61,80 EUR -3,20 EUR -4,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 72,67 USD. Das bisherige Tagestief markierte CoreWeave-Aktie bei 72,24 USD. Bei 74,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 991.719 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 10.11.2025.

Am 18.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,481 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

