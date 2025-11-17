Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Montagabend mit Einbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 80,79 USD.
Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 80,79 USD. Die Abwärtsbewegung der Corning-Aktie ging bis auf 80,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 81,61 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 454.872 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 92,57 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 12,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 53,58 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.
Corning ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,03 USD im Jahr 2026 aus.
Alle: Alle Empfehlungen