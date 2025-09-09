CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 430,00 USD zu.
Um 15:53 Uhr ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 430,00 USD. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 433,36 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 427,92 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 137.358 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 517,69 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 20,39 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 242,42 USD. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 77,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike 0,19 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,17 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 963,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2025 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,66 USD fest.
CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CrowdStrike-Aktie nach überraschendem Verlust schwächer - Umsatz wächst an
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|19.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
|08.07.2019
|CrowdStrike A Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|08.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
